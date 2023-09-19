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Клепизонов Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

13.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1878

Сын: Клепизонов Василий Максимович

Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.04.1884

Сын: Клепизонов Иоанн Максимович

Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.08.1885

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.08.1888

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.07.1896

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блохина Ольга Дмитриевна

Смерть
13.02.1917
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