Клепизонов Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти13.02.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1878
Сын: Клепизонов Василий Максимович
Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.04.1884
Сын: Клепизонов Иоанн Максимович
Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.08.1885
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.08.1888
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.07.1896
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Максимовна
Мать ребёнка: Блохина Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блохина Ольга Дмитриевна
Смерть
13.02.1917