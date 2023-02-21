Мухина (Судакова) Параскева Проклова
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1870 ст.
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.08.1892 ст.
Отец ребёнка: Мухин Кузьма Герасимов
Смерть
Неизвестно