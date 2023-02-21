Мухина (Судакова) Параскева Проклова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Судакова) Параскева Проклова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1870 ст.

Муж: Мухин Кузьма Герасимов

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.08.1892 ст.

Сын: Мухин Александр Космин

Отец ребёнка: Мухин Кузьма Герасимов

Смерть
Неизвестно
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