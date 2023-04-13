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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кривяшов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Кривяшов Василий Венедиктов

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кривяшов Василий Васильев

Отец ребёнка: Кривяшов Василий Венедиктов

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Кривяшов Василий Венедиктов

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кривяшов Матвей Васильев

Отец ребёнка: Кривяшов Василий Венедиктов

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Кривяшов Василий Венедиктов

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривяшов Василий Венедиктов

Смерть
Неизвестно
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