Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кривяшов Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Кривяшов Василий Венедиктов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кривяшов Василий Васильев
Отец ребёнка: Кривяшов Василий Венедиктов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Кривяшов Василий Венедиктов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Кривяшов Василий Венедиктов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Кривяшов Василий Венедиктов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно