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Кривяшов Василий Венедиктов

Место рождения

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кривяшов Венедикт (Веденей) Иванов

Мать: Васса Алексеева

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кривяшов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кривяшов Василий Васильев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрена Васильева

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кривяшов Матвей Васильев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно
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