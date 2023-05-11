Кривяшов Василий Венедиктов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кривяшов Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кривяшов Василий Васильев
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрена Васильева
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно