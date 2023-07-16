Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Попов Иван Устинов
Отец ребёнка: Попов Иван Устинов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Попова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Устинов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Попов Михей Иванов
Отец ребёнка: Попов Иван Устинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Касьян Иванов
Отец ребёнка: Попов Иван Устинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Устинов
Смерть
Неизвестно