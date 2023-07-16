Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Попов Иван Устинов

Отец ребёнка: Попов Иван Устинов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Попова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Устинов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Попов Михей Иванов

Отец ребёнка: Попов Иван Устинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Касьян Иванов

Отец ребёнка: Попов Иван Устинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Устинов

Смерть
Неизвестно
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