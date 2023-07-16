Попов Иван Устинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Касьян Иванов
Мать ребёнка: Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Попов Иван Устинов
Мать ребёнка: Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Попова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Попов Михей Иванов
Мать ребёнка: Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова
Смерть
Неизвестно