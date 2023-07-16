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Попов Иван Устинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Попов Устин Сергеев

Мать: Попова Пелагея (Кисельникова) Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Касьян Иванов

Мать ребёнка: Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Попов Иван Устинов

Мать ребёнка: Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Попова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Попов Михей Иванов

Мать ребёнка: Попова Татьяна (Шахтарина) Егорова

Смерть
Неизвестно

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