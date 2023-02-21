Родченкова-Чернухина Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Родченкова-Чернухина Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно