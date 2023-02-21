Родченкова-Чернухина Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Родченкова-Чернухина Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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