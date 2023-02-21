Вишневский Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневский Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вишневский Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 19.03.1915

Дочь: Вишневская Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элентух Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хараим Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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