Вишневский Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вишневский Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 19.03.1915
Дочь: Вишневская Нина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элентух Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хараим Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно