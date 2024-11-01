Павлов (Криволуцких) Терентий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Криволуцкой Кирило Юрьевич
Мать: не указана
253 Предивная. Нахвальской: Терентей Павлов 31, с Алексей 2. https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1719
Малое Нахвальское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Двор казачья сына Федора Павлова. Под апасением смертные казни сказал: он, Федор, — деветнатцати лет. Брат ево Павел — десяти лет, Терентей — се[ми] лет, Логин — годовой. А буде он, Федор, сказал чт... Показать все
Место жительства
1741
Леонтей Кирилов Криволуцких Терентей Кирилов Криволуцких Павел Криволуцких https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1741-присяга
Рождение ребёнка
1743
Сын: Криволуцкий Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
253 Предивная. Нахвальской: Терентей Павлов 31, с Алексей 2. https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Горемыкина Зиновия Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/5bf580c7-dbf4-474d-9045-6232a41eae46/191
Место жительства
С 1760
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155619722748862
Смерть
Неизвестно