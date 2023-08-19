Мария Андреева
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти16.03.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1846
Муж: Фёдор Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
16.03.1882
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище