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Мария Андреева

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

16.03.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.09.1846

Муж: Фёдор Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
16.03.1882
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище
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