Рязанцова Варвара Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Рязанцов Трофим Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Рязанцов Варфоломей Трофимов
Отец ребёнка: Рязанцов Трофим Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719