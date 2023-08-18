Рязанцова Варвара Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова Варвара Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Рязанцов Антон Трофимов

Отец ребёнка: Рязанцов Трофим Матвеев

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Рязанцов Варфоломей Трофимов

Отец ребёнка: Рязанцов Трофим Матвеев

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Трофим Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719
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