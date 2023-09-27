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Долгоруков Дмитрий Иванович

Место рождения

Берёзово, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

1738

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Долгоруков Иван Алексеевич

Мать: Долгорукова Наталья Борисовна

Берёзово, Тобольская губерния, Российская империя
Титул: князь. Родился с умственными отклонениями.
Место жительства
08.11.1739
Москва, город федерального значения Москва
После казни отца получил разрешение возвратиться с матерью и братом в Москву.
Место жительства
1758
Киев, Киевский уезд
Переехал с матерью в Киев, где она постриглась в монахини в Киево-Флоровском монастыре под именем Нектарии.
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
1769
Киев, Киевский уезд
Сошёл с ума от несчастной юношеской любви и скончался в полном затмении разума во Флоровском монастыре.
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