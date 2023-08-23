Боровин Михаил Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1910
Дочь: Боровина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Боровина Анастасия Григорьевна
Восприемник
22.08.1912 ст.
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
у сына Георгия Борисовича Боровина - Петра
Рождение ребёнка
17.12.1915
Сын: Боровин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Боровина Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно