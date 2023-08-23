Боровин Михаил Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровин Михаил Борисович

Боровин Михаил Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровин Борис Ксенофонтович

Мать: Боровина Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
10.09.1910

Дочь: Боровина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Боровина Анастасия Григорьевна

Восприемник
22.08.1912 ст.
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
у сына Георгия Борисовича Боровина - Петра
Рождение ребёнка
17.12.1915

Сын: Боровин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Боровина Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровина Анастасия Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close