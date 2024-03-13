Струнковская-Морозова Антонина Егоровна (Георгиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Струнковский Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Струнковский Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Струнковский Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Струнковский Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно