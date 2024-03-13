Струнковская-Морозова Антонина Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнковская-Морозова Антонина Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струнковский Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Струнковский Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струнковский Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Струнковский Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струнковский Анатолий

Смерть
Неизвестно
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