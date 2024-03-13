Морозов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струнковская-Морозова Антонина Егоровна (Георгиевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Людмила Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно