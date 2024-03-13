Морозов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Егор

Морозов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Морозов Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струнковская-Морозова Антонина Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Людмила Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close