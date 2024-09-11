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Аполлонов Александр Леонтьевич

Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аполлонов Леонтий Кузьмич

Мать: не указана

Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аполлонова Анна Ивановна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1873

Сын: Аполлонов Петр Александрович

Мать ребёнка: Аполлонова Анна Ивановна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1878

Дочь: (Аполлонова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Аполлонова Анна Ивановна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: крестьянин Дмитрий Михайлович Колотыгин и крестьянская жена Евгения Никитична Петрова (ГАСО6-21-85,1878г.)
Рождение ребёнка
08.10.1880

Дочь: Аполлонова Таисья Александровна

Мать ребёнка: Аполлонова Анна Ивановна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: того же Завода бывший Унтер-офицер Григорий Тихонович Аполлонов и крестьянская дочь девица Мария Тихоновна Галактионова
Рождение ребёнка
22.09.1886

Сын: Аполлонов Василий Александрович

Мать ребёнка: Аполлонова Анна Ивановна

Талица, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-134,1886г.) Воспреемники: уволеный в запас армии Николай Трофимович Лаврентьев и крестьянская жена Анна Федоровна Аполлонова.
Смерть
Неизвестно

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