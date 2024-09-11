Аполлонов Александр Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аполлонов Леонтий Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аполлонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1873
Сын: Аполлонов Петр Александрович
Мать ребёнка: Аполлонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1878
Дочь: (Аполлонова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Аполлонова Анна Ивановна
Воспреемники: крестьянин Дмитрий Михайлович Колотыгин и крестьянская жена Евгения Никитична Петрова (ГАСО6-21-85,1878г.)
Рождение ребёнка
08.10.1880
Дочь: Аполлонова Таисья Александровна
Мать ребёнка: Аполлонова Анна Ивановна
Воспреемники: того же Завода бывший Унтер-офицер Григорий Тихонович Аполлонов и крестьянская дочь девица Мария Тихоновна Галактионова
Рождение ребёнка
22.09.1886
Сын: Аполлонов Василий Александрович
Мать ребёнка: Аполлонова Анна Ивановна
(ГАСО 6-21-134,1886г.) Воспреемники: уволеный в запас армии Николай Трофимович Лаврентьев и крестьянская жена Анна Федоровна Аполлонова.
Смерть
Неизвестно