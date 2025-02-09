Федорук (Лубшева) Елена 1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорук (Лубшева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Лубшев Сергей Александрович

Мать: Лубшев (Достовалова) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорук Владислав Валерьевич

Рождение ребёнка
13.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федорук Владислав Валерьевич

Рождение ребёнка
10.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федорук Владислав Валерьевич

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