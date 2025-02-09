Федорук (Лубшева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федорук Владислав Валерьевич
Рождение ребёнка
10.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федорук Владислав Валерьевич