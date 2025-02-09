Федорук Владислав Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорук (Лубшева) Елена
Рождение ребёнка
13.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорук (Лубшева) Елена
Рождение ребёнка
10.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорук (Лубшева) Елена