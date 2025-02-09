Федорук Владислав Валерьевич 06.04.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорук Владислав Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорук (Лубшева) Елена

Рождение ребёнка
13.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорук (Лубшева) Елена

Рождение ребёнка
10.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорук (Лубшева) Елена

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