Сотникова (Сотников) Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Сотников) Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Сотников Лазарь Фомич

Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Сотников Харлам (Харлампий) Фомич

Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сотников Иван Фомич

Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ульянова Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Сотников Герасим Фомич

Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Фурсова Аграфена (Агрипена) Фоминична

Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1795
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