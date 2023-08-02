Сотникова (Сотников) Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сотников Харлам (Харлампий) Фомич
Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Сотников Иван Фомич
Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ульянова Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Фурсова Аграфена (Агрипена) Фоминична
Отец ребёнка: Сотников Фома Сергеевич
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1795