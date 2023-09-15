Иноземцев Пётр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Иноземцев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1901
Дочь: Павел Петрович
Мать ребёнка: Иноземцева Параскева Федотовна
Бракосочетание
До 1901
Рождение ребёнка
10.11.1906
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Иноземцева Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
04.09.1910
Сын: Иноземцев Михаил Петрович
Мать ребёнка: Иноземцева Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
24.10.1911
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Иноземцева Параскева Федотовна
Военная служба
23.07.1915
Военная служба
29.01.1916
Рождение ребёнка
06.12.1916
Сын: Иноземцев Николай Петрович
Мать ребёнка: Иноземцева Параскева Федотовна
Смерть
Неизвестно