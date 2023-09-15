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Иноземцев Пётр Алексеевич

Место рождения

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Иноземцев Алексей

Мать: не указана

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.12.1901

Дочь: Павел Петрович

Мать ребёнка: Иноземцева Параскева Федотовна

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
До 1901

Жена: Иноземцева Параскева Федотовна

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.11.1906

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Иноземцева Параскева Федотовна

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.09.1910

Сын: Иноземцев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Иноземцева Параскева Федотовна

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.10.1911

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Иноземцева Параскева Федотовна

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
23.07.1915
Большое Сорокино, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
29.01.1916
Большое Сорокино, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.12.1916

Сын: Иноземцев Николай Петрович

Мать ребёнка: Иноземцева Параскева Федотовна

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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