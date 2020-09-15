Стадлер ВАЛЕНТИН РАЙМУНДОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадлер ВАЛЕНТИН РАЙМУНДОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1933

Дата смерти

15.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1962

Сын: Стадлер СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Мать ребёнка: Стадлер МАРГАРИТА

Рождение ребёнка
1965

Дочь: ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА

Мать ребёнка: Стадлер МАРГАРИТА

Рождение ребёнка
03.06.1991

Сын: Стадлер АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стадлер МАРГАРИТА

Смерть
15.09.2020
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