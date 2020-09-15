Стадлер ВАЛЕНТИН РАЙМУНДОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1933
Дата смерти15.09.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1962
Сын: Стадлер СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: Стадлер МАРГАРИТА
Рождение ребёнка
1965
Дочь: ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Мать ребёнка: Стадлер МАРГАРИТА
Рождение ребёнка
03.06.1991
Сын: Стадлер АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стадлер МАРГАРИТА
Смерть
15.09.2020