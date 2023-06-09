Стадлер (Панкова) МАРГАРИТА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1962
Сын: Стадлер СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Отец ребёнка: Стадлер ВАЛЕНТИН РАЙМУНДОВИЧ
Рождение ребёнка
1965
Дочь: ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Отец ребёнка: Стадлер ВАЛЕНТИН РАЙМУНДОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988