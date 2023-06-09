Стадлер (Панкова) МАРГАРИТА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадлер (Панкова) МАРГАРИТА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1962

Сын: Стадлер СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Отец ребёнка: Стадлер ВАЛЕНТИН РАЙМУНДОВИЧ

Рождение ребёнка
1965

Дочь: ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА

Отец ребёнка: Стадлер ВАЛЕНТИН РАЙМУНДОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стадлер ВАЛЕНТИН РАЙМУНДОВИЧ

Смерть
1988
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