Кудрявцев Михаил (Мишка) Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Михаил (Мишка) Савин

Место рождения

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1638 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Кудрявцев Савва (Савка) Степанов

Мать: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Кудрявцев Ларион (Ларка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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