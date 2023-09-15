Кудрявцев Михаил (Мишка) Савин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Кудрявцев Савва (Савка) Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Кудрявцев Ларион (Ларка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678