Ясюк (Зарубайко) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясюк (Зарубайко) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1925

Дата смерти

12.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1925

Отец: Зарубайко Павел

Мать: Зарубайко Стефанида

Рождение ребёнка
05.08.1948

Дочь: Ясюк Галина Владимировна

Отец ребёнка: Ясюк Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1952

Дочь: Левая Томара Владимировна

Отец ребёнка: Ясюк Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
06.08.1959

Дочь: Жартун (Ясюк) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Ясюк Владимир Васильевич

Смерть
12.11.2007

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