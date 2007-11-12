Ясюк (Зарубайко) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1925
Дата смерти12.11.2007
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1925
Отец: Зарубайко Павел
Мать: Зарубайко Стефанида
Рождение ребёнка
05.08.1948
Дочь: Ясюк Галина Владимировна
Отец ребёнка: Ясюк Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1952
Дочь: Левая Томара Владимировна
Отец ребёнка: Ясюк Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.1959
Дочь: Жартун (Ясюк) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Ясюк Владимир Васильевич
Смерть
12.11.2007