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Ясюк Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ясюк Василий

Мать: Ясюк (Александрович) Раиса

Рождение ребёнка
05.08.1948

Дочь: Ясюк Галина Владимировна

Мать ребёнка: Ясюк (Зарубайко) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
22.06.1952

Дочь: Левая Томара Владимировна

Мать ребёнка: Ясюк (Зарубайко) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
06.08.1959

Дочь: Жартун (Ясюк) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Ясюк (Зарубайко) Валентина Павловна

Смерть
15.08.1980

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