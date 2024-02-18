Ясюк Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ясюк Василий
Рождение ребёнка
05.08.1948
Дочь: Ясюк Галина Владимировна
Мать ребёнка: Ясюк (Зарубайко) Валентина Павловна
Рождение ребёнка
22.06.1952
Дочь: Левая Томара Владимировна
Мать ребёнка: Ясюк (Зарубайко) Валентина Павловна
Рождение ребёнка
06.08.1959
Дочь: Жартун (Ясюк) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Ясюк (Зарубайко) Валентина Павловна
Смерть
15.08.1980