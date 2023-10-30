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- Алексей Никанорович

Место рождения

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Около 1905 ст.

Жена: - Анна Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.03.1906 ст.

Сын: Малышев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: - Анна Ивановна

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.79-80 (Рождение №-17м)
Смерть
После 1906 ст.
Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
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