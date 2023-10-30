- Алексей Никанорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1905 ст.
Жена: - Анна Ивановна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.03.1906 ст.
Сын: Малышев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: - Анна Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.79-80 (Рождение №-17м)
Смерть
После 1906 ст.