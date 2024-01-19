Малышев Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1906 ст.
Дата смерти11.07.1906 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1906 ст.
Отец: - Алексей Никанорович
Мать: - Анна Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.79-80 (Рождение №-17м)
Крещение
09.03.1906 ст.
Крёстный отец: Фёдор Касьянович - крестьянский сын из д.Мал.Горка Крёстная мать: Анна Михайловна - крестьянская жена из д.Ключёвка
Смерть
11.07.1906 ст.
Младенец в 4 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
12.07.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.137-138 (Умершие №-52м)