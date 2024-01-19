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Малышев Александр Алексеевич

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Место рождения

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

07.03.1906 ст.

Дата смерти

11.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1906 ст.

Отец: - Алексей Никанорович

Мать: - Анна Ивановна

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.79-80 (Рождение №-17м)
Крещение
09.03.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Фёдор Касьянович - крестьянский сын из д.Мал.Горка Крёстная мать: Анна Михайловна - крестьянская жена из д.Ключёвка
Смерть
11.07.1906 ст.
Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 4 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
12.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.137-138 (Умершие №-52м)
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