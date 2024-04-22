Велентей (Малукало) Елизавета Борисовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малукало Борис Яковлевич
Мать: Малукало Улита Даниловна
Рождение ребёнка
29.12.1889 ст.
Сын: Велентей Василий Платонович
Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич
Рождение ребёнка
16.06.1894 ст.
Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич
Рождение ребёнка
?.12.1896 ст.
Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич
Рождение ребёнка
28.03.1901 ст.
Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич
Рождение ребёнка
13.07.1903 ст.
Дочь: Велентей Мария Платоновна
Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич
Рождение ребёнка
16.07.1908 ст.
Сын: Велентей Степан Платонович
Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велентей Николай Платонович
Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно