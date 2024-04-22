Велентей (Малукало) Елизавета Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Малукало) Елизавета Борисовна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малукало Борис Яковлевич

Мать: Малукало Улита Даниловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1889 ст.

Сын: Велентей Василий Платонович

Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1894 ст.

Сын: Велентей Илья Платонович

Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Велентей Егор Платонович

Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.12.1896 ст.

Сын: Велентей Иван Платонович

Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1901 ст.

Сын: Велентей Иван Платонович

Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1903 ст.

Дочь: Велентей Мария Платоновна

Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.07.1908 ст.

Сын: Велентей Степан Платонович

Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велентей Николай Платонович

Отец ребёнка: Велентей Платон Исаевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Платон Исаевич

Смерть
Неизвестно
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