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Велентей Егор Платонович
Велентей Егор Платонович
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Древо
Место рождения
Покровское
, Чернігівська область
Дата рождения
1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Велентей Платон Исаевич
Мать
Велентей (Малукало) Елизавета Борисовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Велентей Платон Исаевич
Мать:
Велентей Елизавета Борисовна
Покровское
, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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