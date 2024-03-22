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Велентей Егор Платонович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Велентей Платон Исаевич

Мать: Велентей Елизавета Борисовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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