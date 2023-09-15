Чеснаковъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеснаковъ Алексей

Чеснаковъ Алексей

Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1744

Дата смерти

29.10.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Чеснаковъ Алексей

Мать: не указана

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Чеснакова Авдотья

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Чеснакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Любимова Авдотья

Мать ребёнка: Чеснакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснакова Авдотья

Смерть
29.10.1818
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close