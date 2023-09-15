Чеснаковъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти29.10.1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Чеснаковъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Чеснакова Авдотья
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Чеснакова Авдотья
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Любимова Авдотья
Мать ребёнка: Чеснакова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеснакова Авдотья
Смерть
29.10.1818