(Чеснакова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чеснакова) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Чеснаковъ Алексей

Мать: Чеснакова Авдотья

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