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(Чеснакова) Авдотья
(Чеснакова) Авдотья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Пол
Женский
Отец
Чеснаковъ Алексей
1744 г.р.
Мать
Чеснакова Авдотья
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Чеснаковъ Алексей
Мать:
Чеснакова Авдотья
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