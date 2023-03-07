Любимова (Чеснакова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Чеснакова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Чеснаковъ Алексей

Мать: Чеснакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.06.1794

Муж: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Любимовъ Александръ

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Сорокина Анна

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Любимовъ Ларионъ

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1809

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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