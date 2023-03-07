Любимова (Чеснакова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1779
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Чеснаковъ Алексей
Мать: Чеснакова Авдотья
Бракосочетание
03.06.1794
Муж: Любимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Любимовъ Александръ
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Сорокина Анна
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Любимовъ Ларионъ
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.09.1809
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ