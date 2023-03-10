Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: Костров Козма

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Костров Козма

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: Костров Козма

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Костров Алексей

Отец ребёнка: Костров Козма

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Костров Козма

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1858

Сын: Костров Василий

Отец ребёнка: Костров Козма

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костров Козма

Смерть
Неизвестно
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