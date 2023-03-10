Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: Костров Козма
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Костров Козма
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: Костров Козма
Рождение ребёнка
1854
Сын: Костров Алексей
Отец ребёнка: Костров Козма
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Костров Козма
Рождение ребёнка
?.03.1858
Сын: Костров Василий
Отец ребёнка: Костров Козма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костров Козма
Смерть
Неизвестно