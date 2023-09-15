Калининъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения26.12.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1848
Отец: Калининъ Антонъ
Мать: Калинина Матрена
Рождение ребёнка
22.01.1895
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Калинина Александра Никитина
Рождение ребёнка
03.07.1897
Сын: Калининъ Федоръ
Мать ребёнка: Калинина Александра Никитина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно