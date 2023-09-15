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Калининъ Степанъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.12.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1848

Отец: Калининъ Антонъ

Мать: Калинина Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1895

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Калинина Александра Никитина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1897

Сын: Калининъ Федоръ

Мать ребёнка: Калинина Александра Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Александра Никитина

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