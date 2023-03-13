Калинина Александра Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калининъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.01.1895
Дочь: (Калинина) Мария
Отец ребёнка: Калининъ Степанъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1897
Сын: Калининъ Федоръ
Отец ребёнка: Калининъ Степанъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан