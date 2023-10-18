Авдотья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Егорович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Палагея Петровна

Отец ребёнка: Петр Егорович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Петр Егорович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Петр Егорович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Олена Петровна

Отец ребёнка: Петр Егорович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Василиса Петровна

Отец ребёнка: Петр Егорович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Егорович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Егорович

Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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