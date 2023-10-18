Авдотья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Палагея Петровна
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Олена Петровна
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Василиса Петровна
Отец ребёнка: Петр Егорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно