Конюхова (Смирнова) Парасковья Михеевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
ГАСО, 24-25-330-22л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 59л
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич
ГАСО, рев1834, 59об
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Конюхова) Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич
ГАСО, рев1834, 60л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мухина (Конюхова) Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич
ГАСО, рев1834, 60л
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Конюхова) Пелагия Яковлевна
Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич
ГАСО, рев1834, 60л
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Конюхова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-96л
Рождение ребёнка
1843
Сын: Конюхов Артемий Яковлевич
Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-95об
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Конюхова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-96л
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Конюхова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-96л
Смерть
Неизвестно