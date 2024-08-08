Конюхова (Смирнова) Парасковья Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонюхова (Смирнова) Парасковья Михеевна

Конюхова (Смирнова) Парасковья Михеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Смирнов Михей Степанович

Мать: Смирнова (Рябова) Настасья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-22л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конюхов Яков Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 59л
Рождение ребёнка
1824

Сын: Конюхов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 59об
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Конюхова) Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 60л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мухина (Конюхова) Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 60л
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Конюхова) Пелагия Яковлевна

Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 60л
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Конюхова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-96л
Рождение ребёнка
1843

Сын: Конюхов Артемий Яковлевич

Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-95об
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Конюхова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-96л
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Конюхова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Конюхов Яков Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-96л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.