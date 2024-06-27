Ефременко Александра Даниловна 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефременко Александра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефременко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Ефременко Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефременко Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Ефременко Агриппина Груня Петровна

Отец ребёнка: Ефременко Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
06.11.1935

Сын: Ефременко Николай Петрович

Отец ребёнка: Ефременко Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
23.10.1937

Сын: Ефременко Павел Петрович

Отец ребёнка: Ефременко Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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