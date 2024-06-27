Ефременко Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефременко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Ефременко Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Ефременко Агриппина Груня Петровна
Отец ребёнка: Ефременко Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
06.11.1935
Сын: Ефременко Николай Петрович
Отец ребёнка: Ефременко Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
23.10.1937
Отец ребёнка: Ефременко Петр Григорьевич
Смерть
Неизвестно