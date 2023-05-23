Красникова Пелагея Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова Пелагея Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Красников Михаил Иванов

Отец ребёнка: Красников Иван Захаров

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1857

Сын: Красников Сергей Иванов

Отец ребёнка: Красников Иван Захаров

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Василий Иванович

Отец ребёнка: Красников Иван Захаров

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