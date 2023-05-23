Красникова Пелагея Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Красников Иван Захаров
Рождение ребёнка
27.06.1857
Отец ребёнка: Красников Иван Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Василий Иванович
Отец ребёнка: Красников Иван Захаров