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Красников Иван Захаров

Место рождения

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Красников Захарий Константинов

Мать: Февронья Васильева

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Красников Михаил Иванов

Мать ребёнка: Красникова Пелагея Семенова

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1857

Сын: Красников Сергей Иванов

Мать ребёнка: Красникова Пелагея Семенова

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Василий Иванович

Мать ребёнка: Красникова Пелагея Семенова

Смерть
Неизвестно
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