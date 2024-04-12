Красников Иван Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Красников Захарий Константинов
Мать: Февронья Васильева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Красникова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
27.06.1857
Мать ребёнка: Красникова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Василий Иванович
Мать ребёнка: Красникова Пелагея Семенова
Смерть
Неизвестно