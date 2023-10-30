Умбачев Федор Антонович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Умбачев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Умбачева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Умбачев Василий Федорович
Мать ребёнка: Умбачева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Умбачева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Умбачева Марья Федоровна
Мать ребёнка: Умбачева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Умбачева Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Умбачева Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно