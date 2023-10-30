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Умбачев Федор Антонович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1812

Сын: Умбачев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Умбачева Наталья Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1820

Сын: Умбачев Василий Федорович

Мать ребёнка: Умбачева Наталья Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1823

Сын: Умбачев Петр Федорович

Мать ребёнка: Умбачева Наталья Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Умбачева Марья Федоровна

Мать ребёнка: Умбачева Наталья Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Умбачева Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Умбачева Наталья Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Умбачева Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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