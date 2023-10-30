Умбачева Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Умбачев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Умбачев Федор Антонович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Умбачев Василий Федорович
Отец ребёнка: Умбачев Федор Антонович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Умбачев Федор Антонович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Умбачева Марья Федоровна
Отец ребёнка: Умбачев Федор Антонович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Умбачева Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Умбачев Федор Антонович
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно