Умбачева Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умбачева Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Умбачев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Умбачев Федор Антонович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1820

Сын: Умбачев Василий Федорович

Отец ребёнка: Умбачев Федор Антонович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1823

Сын: Умбачев Петр Федорович

Отец ребёнка: Умбачев Федор Антонович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Умбачева Марья Федоровна

Отец ребёнка: Умбачев Федор Антонович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Умбачева Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Умбачев Федор Антонович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умбачев Федор Антонович

Смерть
Неизвестно
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