Катышев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
13.02.1916
Сын: Катышев Николай Александрович
Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.01.1921
Сын: Катышев Алфей Александрович
Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.02.1924
Дочь: Бороздина Фаина Александровна
Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.08.1927
Дочь: Виноградова-Игрушечкина Раиса Александровна
Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.02.1931
Сын: Катышев Василий Александрович
Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953