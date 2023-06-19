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Катышев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Катышев Александр Васильевич

Мать: Катышева Матрёна Степановна

Рождение ребёнка
13.02.1916

Сын: Катышев Николай Александрович

Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.01.1921

Сын: Катышев Алфей Александрович

Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.02.1924

Дочь: Бороздина Фаина Александровна

Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.08.1927

Дочь: Виноградова-Игрушечкина Раиса Александровна

Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.02.1931

Сын: Катышев Василий Александрович

Мать ребёнка: Катышева Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катышева Александра Фёдоровна

Смерть
1953
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