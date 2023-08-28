Виноградова-Игрушечкина (Катышева) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова-Игрушечкина (Катышева) Раиса Александровна

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Место рождения

дер Пестино Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

07.08.1927

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927

Отец: Катышев Александр Александрович

Мать: Катышева Александра Фёдоровна

дер Пестино Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
08.09.1953

Дочь: Соловьёва Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Виноградов Евгений

Жилёво, город областного подчинения Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игрушечкин Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Евгений

Смерть
1990
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