Виноградова-Игрушечкина (Катышева) Раиса Александровна
Место рождениядер Пестино Сямженский район Вологодская обл
Дата рождения07.08.1927
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927
дер Пестино Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
08.09.1953
Дочь: Соловьёва Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Виноградов Евгений
Жилёво, город областного подчинения Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виноградов Евгений
Смерть
1990