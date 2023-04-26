Гусев Терентий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Терентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1900 ст.

Сын: Гусев Семен Терентьевич

Мать ребёнка: Гусева Мария Павловна

Озёрное, Харківська область
Военная служба
1900 ст.
Запасный унтер-офицер.
Место жительства
С 1900 по 1909 ст.
Озёрное, Харківська область
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.

Сын: Гусев Мартин Терентьевич

Мать ребёнка: Гусева Мария Павловна

Озёрное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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