Гусев Терентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1900 ст.
Мать ребёнка: Гусева Мария Павловна
Военная служба
1900 ст.
Запасный унтер-офицер.
Место жительства
С 1900 по 1909 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.
Мать ребёнка: Гусева Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Мария Павловна
Смерть
Неизвестно