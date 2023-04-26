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Гусева Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1900 ст.

Сын: Гусев Семен Терентьевич

Отец ребёнка: Гусев Терентий Васильевич

Озёрное, Харківська область
Место жительства
С 1900 по 1909 ст.
Озёрное, Харківська область
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.

Сын: Гусев Мартин Терентьевич

Отец ребёнка: Гусев Терентий Васильевич

Озёрное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Терентий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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