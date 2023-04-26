Гусева Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1900 ст.
Отец ребёнка: Гусев Терентий Васильевич
Место жительства
С 1900 по 1909 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.
Отец ребёнка: Гусев Терентий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно