Васильев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Тамара
Мать ребёнка: Васильева-Круглова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Николай
Мать ребёнка: Васильева-Круглова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Лидия
Мать ребёнка: Васильева-Круглова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Григорий
Мать ребёнка: Васильева-Круглова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно