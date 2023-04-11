Васильева-Круглова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Круглов Иван
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Тамара
Отец ребёнка: Васильев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Николай
Отец ребёнка: Васильев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Лидия
Отец ребёнка: Васильев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Григорий
Отец ребёнка: Васильев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Михаил
Смерть
Неизвестно