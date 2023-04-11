Васильева-Круглова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева-Круглова Евдокия Ивановна

Васильева-Круглова Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Круглов Иван

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Тамара

Отец ребёнка: Васильев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Николай

Отец ребёнка: Васильев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Лидия

Отец ребёнка: Васильев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Григорий

Отец ребёнка: Васильев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close