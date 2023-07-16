Мозгунова Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1995
Сын: Мозгунов Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Мозгунов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
26.11.1997
Дочь: Мозгунова Васелина Сергеевна
Отец ребёнка: Мозгунов Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно