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Мозгунова Елена Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1995

Сын: Мозгунов Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Мозгунов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
26.11.1997

Дочь: Мозгунова Васелина Сергеевна

Отец ребёнка: Мозгунов Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозгунов Сергей Васильевич

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