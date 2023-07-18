Мозгунов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1977
Отец: Мозгунов Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1995
Сын: Мозгунов Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Мозгунова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
26.11.1997
Дочь: Мозгунова Васелина Сергеевна
Мать ребёнка: Мозгунова Елена Борисовна