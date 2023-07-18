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Мозгунов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1977

Отец: Мозгунов Василий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозгунова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
27.01.1995

Сын: Мозгунов Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Мозгунова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
26.11.1997

Дочь: Мозгунова Васелина Сергеевна

Мать ребёнка: Мозгунова Елена Борисовна

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